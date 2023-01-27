أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيس السيسي للهند إحياء ثاني للعلاقات بين البلدين

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن دلالات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند وأذربيجان وأرمينيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن الهند ترى أن الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات الحقيقية والمباشرة ليس على مستوى مصر ولكن في الإقليم بأكمله.

وأكد أن عقيدة الرئيس السيسي تقوم على الندية في العلاقات الدولية وإحداث توازن في نمط العلاقات، بما يؤكد مصداقية الدور المصري، وبما يطلق عليها في نمط العلاقات المصرية الهندية بعبارة الإحياء الثاني للعلاقات.

وأكد أن الحفاوة الكبيرة تترجم في نمط العلاقات الجديدة من خلال عدد من الاتفاقيات، ورفع مستوى العلاقات لمستوى العلاقات الاستراتيجية الشاملة، بمعنى أن الهندي تدخل مع مصر في نمط علاقات جديدة لم تقمها مع دول أخرى.

وأوضح أن الاتجاه الاستراتيجي للعلاقات سيركز على التعاون العسكري والأمني وجزء منه التبادل التجاري ورفعه، من خلال الربط التجاري بمنظومة اقتصادية كاملة وشراكة كاملة.