طارق فهمي: حفاوة الاستقبال للرئيس السيسي في الهند تأتي لدوره الرائد في المنطقة

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن دلالات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند وأذربيجان وأرمينيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك تقديراً لتجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجربته، واحتفاء بمصر ودورها وتاريخية علاقاتها مع الهند.

وأضاف أن الحفاوة الهندية للجانب المصري يأتي في توقيت مهم له دلالاته، حيث إن الجانب الهندي يتحرك اتجاه دول وأقاليم مستقره ويريد أن يبني جزءاً من سياسة خارجية في هذا الإطار.

وأشار إلى أن الهند ترى أن الرئيس السيسي حقق الكثير من الإنجازات الحقيقية والمباشرة ليس على مستوى مصر ولكن في الإقليم بأكمله، فضلاً عن تجربة الرئيس السيسي وعقيدته السياسية في النظر للعلاقات المصرية الآسيوية.

وأوضح طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن حفاوة الاستقبال للرئيس السيسي في الهند تأتي من دوره الرائد في المنطقة.