حصاد «التضامن» في أسبوع.. «فرصة» توقع عقود تمويل لمشروعات الشباب بالمحافظات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الأنشطة، خلال الأسبوع الجاري من 20 وحتى 26 يناير يستعرضها “الدستور” في التقرير التالي:

الجمعة 20 يناير

تفاصيل حملة «اللى أوله شرط.. آخره فلوس فى الكارت» لمستفيدى تكافل

أطلقت وزارة التضامن حملة لرفع وعي الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" تحت شعار "اللى أوله شرط.. آخره فلوس في الكارت"، حيث تهدف إلى الشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بالدعم.

وتوقعت وزارة التضامن، أن تسهم الحملة في خفض معدلات التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، حيث تلتزم الأسر بإلحاق أطفالها بالمدارس والانتظام في حضور الحصص المدرسية، وتسهم أيضا في تعزيز السلوكيات الصحية وخفض معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية عندما تلتزم الأسر بالتردد على الوحدات الصحية، وبالتغذية السليمة للأطفال والرضاعة الطبيعية.

https://www.dostor.org/4288466

السبت 21 يناير

وزيرة التضامن: نعمل على إعادة دمج الأطفال مع أسرهم الطبيعية

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل الختامى لمشروع النموذج التصالحى لعدالة الأطفال، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، لرصد نجاح التجربة فى تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.

https://www.dostor.org/4289224



الأحد 22 يناير

«القباج»: تعويضات طارئة لصيادى شمال سيناء لمساعدتهم فى المعيشة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت مساعدة شهرية طارئة لصيادي شمال سيناء منذ عام 2018 وحتى تاريخه، أي لمدة أربع سنوات بتكلفة تقارب 32 مليون جنيه بواقع 1000 جنيه لكل صياد تصرف لهم شهريا لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم من خلال سداد الاشتراكات التأمينية عنهم خلال فترات التوقف عن الصيد.

https://www.dostor.org/4290111



الاثنين 23 يناير

بـ7 ملايين جنيه.. «فرصة» يوقّع عقودًا فى 4 محافظات لتوفير عمل لمستفيدى الدعم

وقّع برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عقودا مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني لخلق قيمة مضافة للمجتمع المحيط، بهدف تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.

https://www.dostor.org/4291050

الثلاثاء 24 يناير

«التضامن» تعلن إعاقات المرحلة الثانية المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إعاقات المرحلة الثانية المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إعاقات المرحلة الثانية المتاح لها التقدم هى:-

- الأشخاص ذوو الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة.

- الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التأهيل التى تستقبل طلبات أشخاص ذوي الإعاقة منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/4291898



الأربعاء 25 يناير

«التضامن» تطلق «قرية بلا فقر» بقرى «حياة كريمة» من الدقهلية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة "قرية بلا فقر" بمحافظة الدقهلية ضمن "حياة كريمة"، في إطار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، بأن المبادرة التي تم تدشينها من قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدى "تكافل وكرامة" وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة.

https://www.dostor.org/4293114

الخميس 26 يناير

التضامن: 9 ملايين زيارة منزلية لتوعية السيدات بتنظيم الأسرة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة فى مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية منذ تدشينه عام 2018 فى 10 محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر فقرًا، بالإضافة إلى حى الأسمرات، حيث تم إجراء 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات، كما تم تجهيز وتشغيل 65 عيادة تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمات بالمجان.

https://www.dostor.org/4293996