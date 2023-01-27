الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعقيب من ميدو بعد انتصاره الأول مع الإسماعيلى على حساب الداخلية

ميدو
ميدو

أبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه على الداخلية ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.

وانتصر الإسماعيلي لأول مرة تحت قيادة ميدو بعد الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية " أهنئ جماهير الإسماعيلي فهم يستحقون الفرحة وأشكر اللاعبين، فوز مهم للغاية بالنسبة لنا والأهم من الروح هو التنظيم الذي لعبنا به".

وواصل حديثه " قطاع الناشئين في الإسماعيلي به 4 أو 5 لاعبين جاهزين للمشاركة مع الفريق الأول، عمر الساعي لاعب جيد وسيكون له مستقبل مع الدراويش".

وأضاف " كل اللاعبين كانوا رجالاً وهذه هي الروح المطلوبة، لم نفعل شيئا وأمامنا مشوار صعب للغاية وجمهور الإسماعيلي هو الذي سيجعل الفريق في الدوري".

وأوضح "نمتلك فريقًا جيدًا وللأسف فترة الإعداد كانت سيئة جدًا، والنادي تعاقد مع لاعبين الفريق ليس في حاجة لهم، وهناك قصور في بعض المراكز، وخلقنا روح تنافسية بين اللاعبين".

وأتم "أمامنا مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري، ونأمل أن يكون فوز اليوم نقطة تحول للإسماعيلي في الدوري".

أحمد حسام “ميدو” ميدو الاسماعيلى الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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