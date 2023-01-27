الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استجابًة للمواطنين.. الداخلية تكشف كواليس سقوط «مستريح مصر القديمة»

الداخلية
الداخلية

رصدت وزارة الداخلية تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حول تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، من أحد الأشخاص لقبوه بـ"مستريح مصر القديمة"، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه "عاطل - مقيم بدائرة القسم - محكوم عليه فى قضيتين بإجمالى مدة حبس 6 سنوات".

وكشفت التحريات عن تواجده بصحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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