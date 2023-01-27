عالم مصري يحذر من مرض البطانة المهاجرة للنساء في سن المراهقة.. ويقدم الحل

كشف الدكتور محمد جمال إبراهيم، المدير الطبي لمركز أطفال أنابيب بشمال غرب ألمانيا، عن رحلته العلمية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك بعض الأعراض التي تتضمن الآتي، تقلصات المعدة وآلام أسفل الظهر المصاحبة لفترة الحيض، وتشنجات الحيض المؤلمة، مؤكداً أن بداية أي تشخيص لأمراض النساء المستعصية هي ملاحظة المرأة الجيدة لنفسها ولتغيراتها الجسمانية.

وأشار إلى أن الرجل لديه مسئولية في تحمل وتقبل التغيرات النفسية لابنته أو زوجته إذا أصيبت بالبطانة المهاجرة.

وتابع أن البطانة المهاجرة شكوى عالمية وأدرب أطباء ألمانيا على اكتشافها والحل الأمثل هو التعايش معها.