الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل و3 سيدات بتهمة الإتجار في المخدرات بأكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 سيدات وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة واتخاذ شقة سكنية بحدائق أكتوبر وكرا لإدارة أعمالهم، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

ووردت معلومات إلي الرائد معاذ فريد، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 سيدات وعامل باستئجار شقة سكنية بدائرة القسم وممارسة أعمال مشبوهة والاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوات الأمن الشقة وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبالفحص تبين العثور علي 3 أشخاص محتجزين داخل الشقة.

وبسؤال المتهمين أفادوا بأن المجني عليهم أصدقاء لأحد عملائهم قام باقتراض مبلغ مالي ولم يقم بسداده فقاموا باستدراج أصدقائه لمساومته ورد المبلغ المالي وتم إطلاق سراح المحتجزين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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