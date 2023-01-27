مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان: نتطلع لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر

أعرب مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان، عن تطلعهم لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما نراه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.