«مصر تستطيع».. تستعرض مبادرة لتحقيق أحلام مصابى الحوادث بفرق لكرة القدم

عرض برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، تقريراً عن "ذوي الهمم" في ممارسة رياضة كرة القدم.

وخلال التقرير قال كابتن سيف سلامة، مدرب كرة قدم ذوي الهمم ذات الساق الواحد، إن هناك حالات كثيرة تغيرت نفسيتهم وأصبحوا أكثر قدرة على مواجهة الحياة.

وأضاف أن تم الوصول لمعدلات إنتاج عالية من ذوي الهمم بعد تدريبهم واحتكاكهم بالحياة، متابعاً: "أي حد لسه حابس نفسه وحصلت له حادثة، أو فاكر الدنيا انتهت أقوله أنا مستنيك تعالى".

وتابع: "بساق واحد لكن هداف، دي مبادرة لتحقيق أحلام مصابي الحوادث بفرق للعب كرة القدم، ودي مبادرة المقاولين العرب، تحدي وإرادة من حديد في مبادرة هدفها تحقيق الأحلام".