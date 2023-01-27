هل لسياسات أوروبا دور فى الوصول لتلك الأعداد من المهاجرين؟

أوضح السفير فاروق الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي، حقيقة ما إن كان لسياسات أوروبا يد في الوصول إلى الحال التي وصلت إليه الآن في أعداد المهاجرين، قائلًا: "إذا عدنا للخلف، إلى قبل احتلال العراق، فإن أعداد الهجرة كانت أقل بكثير بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي".

وأضاف السفير فاروق الراوي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه حتى في سوريا، رغم كل الظروف، ولكن كانت الهجرة أعدادها قليلة جدًا، لافتاً إلى أن أي هجرة ازدادت بعد عام 2003م، أي بعد احتلال العراق، فلو أجرينا إحصائية بعدد المهاجرين في الدول الأوروبية فسنجد كلما ازدادت الهجرة ازداد الوضع سوءًا في الوطن العربي.

وأوضح السفير فاروق الراوي أنه في عام 2014 ضربت أعداد المهاجرين أرقامًا قياسية، بسبب الأوضاع الأمنية السيئة في سوريا، ونفس الشيء في العراق، عندما اجتاحت عصابات داعش والميليشيات التابعة لإيران، مدن العراق، خاصة مدن المحافظات الغربية أو المدن ذات الأغلبية السنية، لتزداد أعداد الهجرة وتصبح أضعافًا مضاعفة لما كانت عليه قبل ذلك.

وأشار إلى أنه كلما ازداد الوضع سوءًا في المنطقة العربية وبعض دول آسيا، يزداد أعداد المهاجرين.