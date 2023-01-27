مصنع «أجورا» يرفع شعار صنع فى مصر بدعم من مبادرة «ابدأ»

كشفت الدكتورة مها فهمي، رئيس مجلس إدارة مصنع "أجورا"، عن إسهامات المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعة "ابدأ".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك عددا كبيرا من المتحمسين للصناعة المصرية من المهندسين والعمال والطلاب والشباب.

وأضافت أن مصنع "أجورا" يرفع شعار صنع في مصر بدعم من مبادرة "ابدأ"، موضحة أن المصنع يتحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وأشارت إلى أن المنتج يحمل اسم مصر ويفتح الباب أمام صادرات صناعية تحمل شعار صنع في مصر، موضحة أن العمالة التي يتم اختيارها لا بد أن تكون على كفاءة عالية حتى يتم ضمان جودة المنتج من أول يوم للتصنيع.

وأكدت أنه تم تدشين أكاديمية تحت اسم "أجورا" لتدريب شباب الخريجين، والمنافسة في سوق العمل، بما يخدم توطين الصناعة، بما يعمل علي توفير العملة الصعبة.

وتابعت: "أجورا نموذج للمصري لما يقرر إنه يتمكن، وهو مصنع لاستيراد ماكينات ألمانية يتحول للتصنيع في مصر".