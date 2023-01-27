5 إجراءات لحماية كبار السن منها مضاعفة الدعم النقدى 600%

قال بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن العدد الإجمالى للمسنين فى مصر الذين تتخطى أعمارهم ٦٠ سنة فأكثر يقارب نحو ٧ ملايين نسمة، يمثلون نسبة ٦.٦٪ من عدد السكان داخل البلاد، معظمهم من الذكور، بعدد ٣.٧ مليون نسمة، مقابل ٣.٢ مليون نسمة من الإناث.

وأوضح الإحصاء أن أعداد المسنين فى مصر حققت نموًا تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع على امتداد محافظات الجمهورية، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على توقعات البقاء على قيد الحياة، فارتفع توقع البقاء للذكور إلى ٧٣.٤ سنة خلال عام ٢٠٢١، مقابل ٧٠.١ سنة فى عام ٢٠١٥، كما ارتفع توقع البقاء للإناث من ٧٢.٩ سنة فى عام ٢٠١٥، إلى ٧٥.٩ سنة فى عام ٢٠٢١.

وتقع الشريحة الأكبر من المسنين فى الفئة العمرية بين ٦٠ و٦٤ سنة، والتى يبلغ عددها حوالى ٣ ملايين نسمة، بما يعادل ٥٠٪ من إجمالى المسنين فى مصر، وهى الفئة العمرية المتقاعدة حديثًا، لذا بدأت الحكومة الاستثمار فيها بشكل جاد، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية للمتقاعدين حديثًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو ما يعرف ببرنامج «بداية جديدة».

وتسعى الدولة، من خلال برنامج «بداية جديدة» لاستغلال الطاقات الكامنة فى تلك الشريحة العمرية من المواطنين، الذين قد لا تزال لديهم مسئوليات مالية تجاه أبنائهم، من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الخاصة، بما يتوافق مع خبراتهم العملية والعلمية والمزايا التنافسية للمحافظات محل الإقامة، إلى جانب إعدادهم نفسيًا لتقبل طبيعة مرحلة المعاش.

كما عمدت الدولة أيضًا إلى تحسين أوضاع منظومة المعاشات، من خلال اتفاق أبرمته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى أواخر عام ٢٠١٩ مع وزارة المالية، لتسوية مديونية تاريخية قدرها ٩٠٠ مليار جنيه لصالح هيئة التأمينات خلال ٥٠ عامًا، بداية من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ على عدة أقساط، تتراوح بين ١٦٠ و٢٠٠ مليار جنيه سنويًا.

كما أقرت الدولة قانونًا جديدًا للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى نص، لأول مرة، على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن ٦٥٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم، بحد أقصى ١٥٪ فى شهر يوليو من كل عام مع بداية الموازنة الجديدة.

وتدرجت الزيادات السنوية فى المعاشات ٩ مرات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، و٥ مرات منذ إقرار قانون التأمينات الجديد، بنسبة ١٥٪ فى ٢٠١٩/٢٠٢٠ و١٤٪ فى ٢٠٢٠/٢٠٢١، و١٣٪ فى ٢٠٢١/٢٠٢٢، و١٣٪ فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وبدأ، فى عام ٢٠١٩ صرف العلاوات الخمس لصالح ما يقرب من ٢.٤ مليون صاحب معاش على ٤ دفعات، وكذلك صرف زيادة استثنائية بقيمة ٣٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من نوفمبر الماضى، للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

كما أطلقت الدولة معاشات «تكافل وكرامة» فى عام ٢٠١٤ لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها المسنون، وارتفعت قيمة المخصصات بنسبة قاربت ٦٠٠٪، وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من تلك البرامج بمعدل ١٤١٪، من ١.٧ مليون أسرة فى ٢٠١٤ إلى ٤.١ مليون أسرة فى ٢٠٢٢.