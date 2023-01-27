الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أخيرا.. ميدو يحقق فوزه الأول مع الإسماعيلى على حساب الداخلية بالدورى

الإسماعيلي والداخلية
الإسماعيلي والداخلية

استعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات أخيرا، على حساب الداخلية بنتيجة 3/1، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وغاب الفوز عن الإسماعيلي في آخر سبع مباريات بالدوري، قبل أن يحقق الانتصار اليوم على حساب الداخلية.

بدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي مكثف، للبحث عن هدف التقدم، أما الداخلية لجأ إلى الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الـ22، ينجح محمد مخلوف في إحراز أول أهداف فريق الدراويش، بعد كرة عرضية من زميله محمد عبدالسميع، على حدود منطقة الجزاء، قابلها مخلوف بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 28، يمنع محمد فوزي حارس الإسماعيلي، هدفًا مؤكدًا للداخلية، من ركلة حرة جهة اليسار، على رأس حسين رجب، الذي سدد كرة تصدى لها فوزي، لترتد لمحمد نجيب ليسدد الكرة مجددًا تصدى لها حارس المرمى بنجاح مرة أخرى.

وفي الدقيقة الـ42 يضيف فراس شواط، ثاني أهداف الإسماعيلي، من ركلة ركنية نفذها عبد السميع لزميله عماد حمدي بطريقة رائعة، لتجد المهاجم التونسي الذي وضع الكرة برأسية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ73، يحرم القائم الأيسر الإسماعيلي من هدف ثالث، عقب تمريرة رائعة من محمد حسن لـ"ياو أنور"، الذي انفرد بالمرمى.

بينما شهدت الدقيقة الـ75 هدف الداخلية الوحيد، من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، أبعدها دفاع الإسماعيلي، لكن الكرة تصل إلى مصطفى فوزي، الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

وينهي محمد الشامي المباراة بهدف ثالث رائع ويؤكد تفوق الإسماعيلي، في الدقيقة الـ85، عقب تمريرة محمد حسن للمهاجم الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ وسدد كرة بوجه القدم الخارجي في المرمى.

وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده لـ12 نقطة، إلا أنه يظل في منطقة الخطر، وتحديدا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للإسماعيلي هذا الموسم والأول له خلال العام الجديد 2023.

أما الداخلية تجمد رصيده عند 13 نقطة، في المركز الخامس عشر.

الاسماعيلى الدوري الممتاز الداخلية احمد حسام ميدو معاناة الإسماعيلي أول فوز للإسماعيلي خلال عام 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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