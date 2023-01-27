الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بحضور رئيس الاتحاد الدولى.. وزير الرياضة يفتتح بطولة الدورى العالمى للكاراتيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور أنطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريمييرليج“، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري.

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حضر الافتتاح السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والسيد الدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والسيد البشير الشريف، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، والسيد سليمان جي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

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رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالضيوف واللاعبين في مصر، متقدما بالشكر والتقدير للاتحاد الدولي للكاراتيه على تعاونه الدائم والمستمر مع الاتحاد المصري للكاراتيه في العديد من المجالات ومنها إسناد مصر لتنظيم البطولة.

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وأشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت لديها العديد من الخبرات الكبيرة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية الهامة، لما لديها من بنية تحتية كبيرة وقدرات وطاقات بشرية تعمل وزارة الشباب والرياضة دائما على استغلالها في سبيل النهوض بالرياضة المصرية والمجتمع المصري.

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من جانبه أشاد أنطونيو سبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بالتنظيم الرائع للبطولة في مصر، مؤكدا أن مصر أصبحت قبلة البطولات الدولية، لما لها من إرادة قوية للنهوض بالرياضة بها.

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فيما أعرب السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر، عن سعادته بالتواجد اليوم في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، مشيرا إلى أن لعبة الكاراتيه هي من أفضل الرياضات والتي تعمل على إعلاء الروح الرياضية بين اللاعبين، وأن الجميع فائزون فيها.

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وأشار إلى أن رياضة الكاراتيه تجعل اللاعبين مميزين بدنيا، حيث يمتاز لاعبو الكاراتيه بالسرعة والقوة البدنية، وهو ما يجعل اللاعبين أصحاء جسمانيا ويعود بالنفع عليهم.

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من جانبه كشف محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن استضافة مصر بطولة البريميرليج هو دليل واضح للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والحضارة والعراقة والقوة والشباب والإرادة.

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وأكد الدهراوي أن اتحاد الكاراتيه كان يملك حلماً باستضافة هذا الحدث العالمي وتحقق بفضل تلقي الاتحاد دعما كاملا من الدولة المصرية برئاسة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيه من جميع أجهزة الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة التي يترأسها الدكتور أشرف صبحي الذي حرص على تذليل كافة العقبات أمامنا.

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وأوضح أن منح مصر تنظيم بطولة البريميرليج هو اعتراف من الاتحاد الدولي للكاراتيه بقدرة الدولة المصرية وشبابها على استضافة أكبر وأهم الأحداث، والنجاح المبهر الذي تحقق حتى الآن سيكون عاملاً هاماً في أن تحظى القاهرة بالمزيد من الأحداث خلال السنوات المقبلة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولى الاتحاد الدولي للكاراتيه الاتحاد المصري للخماسي الاتحاد المصري للخماسي الحديث البحر المتوسط البشير

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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