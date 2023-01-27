حديقة فريال «مقصد الملوك» تشهد إقبالا كبيرا من زائري بورسعيد اليوم

شهدت حديقة فريال التاريخية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيا ومقصدا للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد .

وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضارى والجمالى لحديقة فريال، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذرى الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها لتكون ملتقى ترفيهى وثقافى للمواطنين، وأكد عدد من زائرى الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التى تتميز بها بورسعيد سياحيا وذلك بعد أن تم تداول صور الحديقة على نطاق واسع وإشادة الجميع بها.

وتعتبر حديقة فريال من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس، والحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التي تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، أصبحت نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي.