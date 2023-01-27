مونديال اليد.. العارضة والحارس يحرمان الفراعنة من انتصار مستحق أمام ألمانيا

خسر منتخب مصر أمام ألمانيا بنتيجة 35-34 في المباراة التي تجمعهما لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، في بطولة العالم ببولندا والسويد 2023.

منتخب ألمانيا بدأ المباراة بشكل قوي، وقام بتوسيع الفارق بينه وبين الفراعنة إلى أكثر من 6 أهداف.

وفي آخر الدقائق، قلص لاعبو منتخب مصر الفارق، بفضل علي زين ويحيى الدرع، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفراعنة بفارق 3 أهداف فقط.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الألمان في البداية، ووسعوا الفارق لـ 6 أهداف، قبل أن يستعيد الفراعنة وضعهم ويقلصوا الفارق مرة أخرى.

واستمر لاعبو منتخب ألمانيا 10 دقائق كاملة دون تسجيل أي أهداف، ليستغل ذلك الفراعنة، ويقلصوا الفارق لهدفين فقط.

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد استغلوا ذلك وتعادلوا بنتيجة 30-30، كما حرمت العارضة علي زين من تسجيل هدف الانتصار ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، تقدم منتخب ألمانيا في النتيجة، قبل أن يُعيد الفراعنة التعادل، ثم التقدم للمرة الأولى بنتيجة 33-32، قبل أن يُعادل الألمان النتيجة قبل بدء نهاية الشوط الثاني.

وفي الشوط الإضافي الثاني، فشل لاعبو منتخب مصر في الحفاظ على التعادل، وخسروا بفارق هدف في النهاية بنتيجة 35-34.

وبذلك، يواجه منتخب مصر، الخاسر من مباراة منتخبي المجر والنرويج في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

واستبعد "باروندو" كلًا من محمد علي، وشادي خليل، وأحمد مؤمن صفا، من قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا في بطولة العالم لليد.

- قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي- عبدالرحمن حميد.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار.

الظهير الأيسر: علي زين - حسن وليد قداح.

الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان- مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع- أحمد هشام السيد "دودو"- سيف الدرع - أحمد خيري.

الدائرة: إبراهيم المصري- أحمد عادل- محمد ممدوح هاشم.

ويواجه منتخب ألمانيا الفائز من النرويج والمجر، على المركزين الخامس والسادس.

وتقام اليوم مباريات نصف النهائي بالمونديال، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والدنمارك، في تمام السابعة مساءً، فيما يلتقي السويد مع فرنسا في العاشرة من مساء اليوم.

وخسر منتخب مصر أمام السويد صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-22 في مباراة قوية، كان فيها منتخب مصر ندًا قويًا للسويد، حيث تفوق عليه في الشوط الثاني.