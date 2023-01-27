«Extra news».. إقبال جماهيري كبير على معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ54

عرضت فضائية "Extra news"، تقريراً عن الإقبال الجماهيري الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

ورصدت كاميرا القناة توافد جميع الفئات على أجنحة معرض الكتاب من الأسر والشباب من مختلف المحافظات، ويقدم المعرض عشرات الندوات والفعاليات الثقافية والترفيهية لجذب الجمهور.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فعالية متنوعة في 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.