كيف تحمي خصوصية بياناتك الشخصيية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

تزامنا مع الذكرى السنوية..

كشف موقع سي إن أي تي الأمريكي، اليوم الجمعة، كيفية حماية خصوصية البيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية للأمن السيبراني والخصوصية الرقمية الشخصية.

وذكر الموقع ان المناسبة السنوية، التي يتم الاحتفال بها لحماية الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية في جميع أنحاء العالم، والتي تصادف أن تكون غدا السبت، وقد بدأت في الولايات المتحدة وكندا في عام 2008.

كيفية حماية وتعزيز البيانات الشخصية

وقبل يوم واحد من الاحتفال بالذكرى السنوية للأمن السيبراني وخصوصية البيانات، أصدرت شركة ابل العملاقة مقطع فيديو مضحكًا لـ Nick Mohammed ، المعروف باسم Nate من سلسلة Apple TV Plus الشهيرة Ted Lasso، بالترويج للطرق التي يمكن لمستخدميها من خلالها تعزيز خصوصيتهم الرقمية.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستبدأ في إقامة فصول مجانية في متاجرها تركز على ميزات خصوصية iPhone.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة بحث تطبيقي بشركة الأمن سوفوس، انه بغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه ، فإن بعض الإجراءات البسيطة مثل تعيين كلمات مرور جيدة لكل حساب من حساباتك وتمكين المصادقة الثنائية كلما أمكن ذلك يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تعزيز الأمان، كما قال تشيستر ويسنيوسكي.

كما أنه من المهم أيضًا بتذكر حماية البيانات والخصوصية التي لا تعني فقط الحفاظ على أمان المعلومات من مجرمي الإنترنت، ولكن أيضًا التأكد من أنك لا تشارك أكثر مما تحتاج إليه مع عمالقة التكنولوجيا وغيرهم من جامعي البيانات.

قال جاستن فيير، نائب الرئيس الأول لعمليات الفريق الأحمر لشركة الأمن السيبراني Darktrace ، إن هذا يشمل الحد من ما تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً لقد خرجت عن السيطرة، وتقاسم المعلومات، مشددا على ضرورة التمع ببعض الخصوصية.

فيما يلي بعض الطرق لحماية البيانات والخصوصية

وأشار التقرير إلى تعيين كلمات مرور جيدة، طويلة وعشوائية وفريدة هي الأفضل، ولا تنجذب إلى إعادة تدوير واحدة قديمة، حيث يمكن أن يكون هناك الكثير للتعامل معه، كما انه هذا هو المكان الذي يأتي فيه مديرو كلمات المرور.

وبالإضافة إلى ذلك فيجب الاقامة بتشغيل المصادقة الثنائية، وتتطلب هذه التقنية إدخال معرف ثانٍ - مثل المقاييس الحيوية أو إخطار التطبيق أو مفتاح مادي - بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك، وسيقطع هذا شوطًا طويلاً نحو حمايتك إذا تم اختراق كلمة مرورك.

فيما شدد التقرير على ضرورة تجنب استخدام رسائل SMS للمصادقة ذات العاملين، وذلك بسبب محاولة تبديل بطاقة SIM ، حيث يسرق المجرمون الإلكترونيون رقم هاتفك عن طريق الاتصال بمزود الخدمة اللاسلكية وجعله يحول رقمك إلى هاتف جديد وبطاقة SIM.

ويحدث ذلك، وإذا استولى المجرمون على رقم هاتفك ، فسوف يتلقون هذه الرسالة النصية أيضًا.

وقال فيير: إذا كنت لا تتوقع التقدم بطلب للحصول على ائتمان في أي وقت قريبًا ، فقم بتجميد تقارير الائتمان الخاصة بك، إذا عرضت لك إحدى الشركات مراقبة ائتمانية مجانية بسبب خرق البيانات أو لأي سبب آخر، فقم بالتسجيل للحصول عليها.

أغلق حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تأكد من أن "الأصدقاء" الوحيدين الذين تشارك معلوماتك معهم هم أصدقاؤك الفعليون، وحتى مع ذلك، كن حذرًا فيما تكشف عنه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمسابقات الوسائط الاجتماعية والألعاب الأخرى.

كما يمكن استخدام أجزاء غير ضارة على ما يبدو من المعلومات مثل طراز وطراز سيارتك الأولى أو المدرسة الابتدائية التي التحقت بها لاختراق كلمات المرور الخاصة بك على الطريق، لأن هذه الحقائق غالبًا ما تستخدم في عمليات الفحص الأمني.

بالإضافة إلى تدقيق عمليات تسجيل الدخول والتطبيقات الخاصة بك، يتيح استخدام Facebook أو Google لتسجيل الدخول تلقائيًا إلى تطبيقاتك ومواقعك الإلكترونية الوصول إلى المزيد من بياناتك.