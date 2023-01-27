الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مدير صيدلية ومعاونته بتهمة التعدي على عامل «دليفري»

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مدير صيدلية ومساعدته، على خلفية تعديهما بالضرب وسحل عامل توصيل "دليفيري"، بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بقيام مدير صيدلية ومساعدته بالقيام بالتعدي بالضرب علي عامل توصيل "دليفيري"  بمنطقة كفر طهرمس.

وبتكثيف التحريات، بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة، تبين أن خلافًا وقع بين عاملة بالصيدلية وعامل التوصيل "دليفيري"، بعد رفضها صرف دواء مسجل بجدول المخدرات فقام بالتعدي عليها بالضرب وحدث ذلك قبل الحادث بيومين فقررت الانتقام فاستعانت بمدير الصيدلية وقاموا بسحل وضرب عامل التوصيل وأصيب بسحجات وكدمات بالوجه .

وبتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من إلقاء القبض على المتهمين واقتيادهم إلى القسم.

وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

«الهجرة»: وفاة مصرى وفقدان قبطان فى حادث سفينة قبالة سواحل تركيا

مونديال اليد.. منتخب مصر يفرض التعادل على ألمانيا والاحتكام للأشواط الإضافية

عروض للساحر والمسرح.. الزراعة: «حديقة الحيوان» جاهزة لاستقبال رواد إجازة منتصف العام

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

جناح وزارة الدفاع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

«الداخلية» تحتفى بعيد الشرطة فى جناحها بمعرض الكتاب

ندوة «رباعيات صلاح جاهين»

محطة تل أبيب

المزيد

هل تكون «جريمة اقتحام جنين» كلمة سر مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية؟

فلسطين ترحب بعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة عقب عملية الاقتحام الإسرائيلية لـ«جنين»

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود