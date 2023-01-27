القبض على مدير صيدلية ومعاونته بتهمة التعدي على عامل «دليفري»

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مدير صيدلية ومساعدته، على خلفية تعديهما بالضرب وسحل عامل توصيل "دليفيري"، بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بقيام مدير صيدلية ومساعدته بالقيام بالتعدي بالضرب علي عامل توصيل "دليفيري" بمنطقة كفر طهرمس.

وبتكثيف التحريات، بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة، تبين أن خلافًا وقع بين عاملة بالصيدلية وعامل التوصيل "دليفيري"، بعد رفضها صرف دواء مسجل بجدول المخدرات فقام بالتعدي عليها بالضرب وحدث ذلك قبل الحادث بيومين فقررت الانتقام فاستعانت بمدير الصيدلية وقاموا بسحل وضرب عامل التوصيل وأصيب بسحجات وكدمات بالوجه .

وبتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من إلقاء القبض على المتهمين واقتيادهم إلى القسم.

وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.