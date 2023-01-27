الأمن العام يضبط المتهم بقتل شاب بقنا.. والتحريات: «خصومة ثأرية»

أطلق مُسجل خطر النيران من بندقية آلية على أحد الأشخاص أثناء تواجده بقطعة أرض زراعية وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختبائه وإلقاء القبض عليه.

وتلقى مركز شرطة أبوتشت، بمديرية أمن قنا، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم والرأس بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء حسام عبد العزيز مدير مباحث وزارة الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، وضبطه بمحل اختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعُثر بحوزته على «بندقية آلية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 17 ألف قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالي».

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام البندقية الآلية المضبوطة، لوجود خصومة ثأرية مع المجنى عليه، وحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.