جموع من القراء المراهقين يطاردون كاتبهم للحصول على توقيعه فى معرض الكتاب

جموع من القراء المراهقين يطاردون كاتبهم للحصول على توقيعه في معرض الكتاب، ففي لقطة طريفة من لمحات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين.

حيث شهدت قاعة بلازا "1" عشرات من زوار المعرض، يبحثون عن كاتب الرعب السعودي "أسامة المسلم"، للحصول على توقيعه.

من قاعة إلي قاعة، ومن أمام مركز الإعلام، جاءت جموع الفتيات والفتيان، ظناً منهم أن كاتب الرعب السعودي أسامة المسلم في هذه القاعة.

"الدستور" رصدت الحدث، وتحدثت مع الشباب من قراء أسامة المسلم.

بداية قالت "أيسل": دار النشر أعلنت عن وجود أسامة في المعرض اليوم، وجئت لأراه، واحصل على توقيعه على قصصه الجديدة.

وعن كتب "المسلم"، وماذا يكتب أشارت إلى أن له العديد من روايات الفانتازيا التاريخية، تدور في أجواء غامضة مرعبة، وهي نوعية الروايات التي تفضلها.

ومن أسباب شهرته بين جموع المراهقين، قال "أحمد محمود": انتشاره بين جمهور ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي من بينها: التيك توك، ومنصة أستوري تل، وكل منصات القراءات الإلكترونية.

ولفتت "شهد" إلى أن من أسباب شهرة الكاتب أسامة المسلم بين القراء اليافعين والمراهقين، أنه يتواصل مع قرائه بشكل جيد، لا يتكبر علينا، ويرد بنفسه على كل رسائل محبيه.

وقال "مؤمن": تمتاز روايات أسامة المسلم بالفكاهة وخفة الظل، رغم أنها أعمال غامضة ويغلب عليها طابع الفانتازيا، كما أن رواياته تنتهي بنهايات غير متوقعة تماما بل تفاجئني في كل مرة اقرأ له كتاب أو رواية جديدة.

وعن أهم رواياته وماذا يقرأ له جمهوره، قالت "أريج": روايات العرجاء- أرض القرابين- أجيج- وهج البنفسج- شبكة العنكبوت- صخب الخسيف- في صراع الملكات- جحيم العابرين- عرين الأسد- بساتين عربستان- عصبة الشياطين وغيرها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام في الفترة من 25 يناير حتي 6 فبراير 2023، تحت شعار: "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الرابعة والخمسين للمعرض، وشخصية المعرض الرئيسية لهذا العام الشاعر الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل الكيلاني محور معرض الطفل للكتاب.