«المارونية»: المؤمن يملك آذانًا للقلب وعيونًا للنفس لمعرفة الله

يحتفل الموارنة في مصر اليوم بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث بعد الدنح أو عيد الغطاس.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “بعَينَيّ الجسد، نشاهد ما يحدث في الحياة وعلى الأرض؛ نميّز الفرق بين النور والظلمة، وبين الأبيض والأسود، كما نميّز الفرق بين البشع والجميل؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يقع تحت حاسّة السمع: أصوات خفيضة ومرتفعة وممتعة، لكنّنا نملك أيضًا آذانًا للقلب وعيونًا للنفس، وهي قادرة على التعرّف على الله، في الواقع، يتمّ التعرّف إلى الله من قبل أولئك الذين يستطيعون رؤيته، بعد أن تنفتح عيون أنفسهم”.

نحن جميعًا نملك العيون، لكنّ البعض يملك عيونًا مغطّاة وهم لا يرون نور الشمس، إن كان العميان لا يرون، هذا لا يعني أنّ الشمس ليست مشرقة. وبالتالي، يجب أن يلوم العميان أنفسهم وعيونهم على ذلك، كذلك الأمر بالنسبة إليكَ: فإنّ عيون نفسكَ مغطّاة بأخطائك وبأعمالك السيّئة؛ حين يرتكب الإنسان خطأ، لا يعود بإمكانه أن يرى الله.

لكنّكَ تستطيع أن تشفى إن كنتَ ترغب في ذلك، ألجأ إلى الطبيب وسيقوم بمعالجة عيون نفسك وقلبك، مَن هو ذاك الطبيب؟ إنّه الله الذي يشفي وينعش من خلال كلمته وحكمته، من خلال كلمته وحكمته، قامَ الله بكلّ شيء... إن فهمتَ ذلك، وإن كانت حياتكَ طاهرة وتقيّة وصالحة، يمكنكَ أن ترى الله. قبل أيّ شيء آخر، فليَدخل الإيمان وخشية الله إلى قلبكَ، فتتمكّن حينها من فهم ذلك، حين تخلع رداء الكائن الفاسد وتَلبَس الخُلود، ستتمكّن حينها من رؤية الله وفقًا لاستحقاقكَ، هذا هو الله الذي سيقيم جسدكَ الخالد ونفسكَ في آن معًا، وعندما تصبح خالدًا، ستشاهد الله الأزلي، شرط أن تكون قد آمنتَ به منذ الآن.