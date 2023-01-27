طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بوعاء واحد بأسهل شكل.. بالخطوات

من مِن النساء لا يرغب في توفير أواني الطهي تجنبًا لتراكمها بعد يوم عمل طويل في الطهي والمطبخ، خاصة فيما يخص صنع الكيكات؟، إليكي طريقة عمل كيك الشيكولاته بسهولة، بحسب موقع allrecipes.

مكونات كيكة الشوكولاتة

نوضح في هذة السطور طريقة عمل كيكة الشوكولاته بمقادير ومكونات سهلة وبسيطة..

2 كوب سكر أبيض

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة ملح

2 بيض

1 كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي

2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 كوب ماء مغلي

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كيفية صنع كيكة الشوكولاتة بوعاء واحد

في وعاء كبير، اخلطي السكر، الدقيق، الكاكاو، البيكنج بود ، ثم أضيفي البيض والحليب والزيت والفانيليا واخلطيهم لمدة دقيقتين على سرعة متوسطة للخلاط، وأضيفي الماء المغلي أخيرًا، وسيكون الخليط رقيقًا، وبعدها صبيها بالتساوي في القدور المعدة..

ملحوظة: قلبي أو أخفقي السكر والدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح حتى يتجانسوا معًا، ثم أضف البيض والحليب والزيت والفانيليا، وامزجي على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين تقريبًا، ويقلب في الماء المغلي.

اسكبي خليط الكيك في أواني جاهزة، ويترك في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا، واتركيها تبرد مع كريمة التزيين المفضلة لديك.

تخزين كيكة الشوكولاتة

أفضل طريقة لتخزين كيكة الشوكولاتة ذات الوعاء الواحد تعتمد على الصقيع الذي تختاره، قيمكن أن توضع في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى خمسة أيام.

هل يمكنك تجميد كيكة الشوكولاتة؟

نوصي بتجميد الطبقات الفردية غير المجمدة، وما عليك سوى لف الطبقات (المبردة تمامًا) بإحكام في غلاف التخزين، فاتبع ذلك بطبقة من رقائق الألومنيوم مكتوب عليها التاريخ، وللحصول على أفضل حماية، قم بتخزين طبقات الكيك المغلفة في وعاء محكم الإغلاق، وتستطيع حفظها مجمدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ولكن قبل تجميدها، قم بإذابة الثلج في الثلاجة طوال الليل، وضعها في المبرد وهو خال من الثلج.