الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسط انتشار حمام السلام.. الرحلات تتوافد على حديقة المسلة ببورسعيد (صور)

حديقة المسلة ببورسعيد
حديقة المسلة ببورسعيد

شهدت ساحة الشهداء "ميدان المسلة" في بورسعيد، اليوم، توافد عدد من أتوبيسات الرحلات، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذي يجعل من ساحة الشهداء على غرار أوروبا، مع الأجواء الشتوية الرائعة بمحافظة بورسعيد.

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واستقبلت ساحة الشهداء عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام، وأعرب المواطنون عن امتنانهم للاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه في كل مكان على أرض المحافظة.

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جدير بالذكر أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلى فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً، و يأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات ليصبح المكان مزاراً سياحياً.

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الأجواء الشتوية استقبلت أتوبيسات التقاط الصور أتوبيس التقاط الصور التذكارية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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