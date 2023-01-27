الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جناح الأزهر يحتفي بالشيخ الشعراوي تكريمًا لمسيرته في خدمة القرآن

جناح الأزهر
جناح الأزهر

احتفى جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي تجمعت حوله العقول والقلوب، في أكثر من ركن من أركانه، تكريما لمسيرته العطرة وجهوده العلمية الكبيرة في خدمة القرآن الكريم والفكر الإسلامي.

فعرضت بانوراما الأزهر عرضا موجزا عن الشيخ الشعراوي، قدمت خلاله نبذة عن حياته وسيرته الذاتية تناولت فيه ( نشأته وتعليمه وحياته العلمية)، كما قدمت بعض المقاطع الفيديو النادرة والتسجيلات الصوتية الخاصة به، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها بانوراما الأزهر عرضا خاصا عن الشيخ الشعراوي، وهو ما لاقى إعجاب زوار جناح الأزهر، حيث طلبوا إعادة العرض لأكثر من مرة.

وفي منتصف جناح الأزهر تعرض شاشة الأزهر الرئيسية سير أعلام الأزهر، وتبدأ بفضيلة الشيخ الشعراوي، حيث يُقدم  من خلالها عرضا مفصلا عن حياة الشيخ الشعراوي وإسهاماته العلمية الوفيرة وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، وتبرز أهم مؤلفاته العلمية وأبرز المناصب التي تقلدها، كما تذكر أهم المواقف البارزة في حياته الشخصية والعلمية، وشهد العرض متابعة كبيرة من زوار جناح الأزهر.

ويعرض متحف المخطوطات بين الصور التاريخية النادرة صورة لفضيلة الشيخ الشعراوي مع بعض العلماء العرب، كما يعرض ركن قطاع المعاهد الأزهرية بورتريه بالفحم لفضيلة الشيخ الشعراوي ضمن صور أهم الشخصيات المعلقة بالركن.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر الشيخ محمد متولي الشعراوي خدمة القرآن الكريم الفكر الإسلامي بانوراما الأزهر الشيخ الشعراوي التسجيلات الصوتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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