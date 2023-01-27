الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على الحجار نجم حفلات عيد الحب بدار الأوبر المصرية.. اعرف التفاصيل

الحجار
الحجار

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلًا غنائيًا في الثالث عشر من فبراير المقبل بدار الأوبرا المصرية.

يأتي الحفل في إطار الاحتفال بعيد الحب، وهو التقليد السنوي الذي باتت دار الأوبرا المصرية تقيمه كل عام. 

ويشارك الحجار في حفله الموسيقار محمد الموجي، ويقدم من خلاله رحلة في عالمه الغنائي الذي يتجول بين أعماله القديمة والحديثة. 

كان النجم علي الحجار ونجله أحمد علي الحجار قد أحييا حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوي، أمس الخميس، تحت شعار "ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار"، إحياءً للذكرى الأولى لرحيله. 

وكان قد أحيا الفنان علي الحجار، ونجله أحمد، ليلة غنائية مؤثرة وعاطفية في ذكرى شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار الذي توفي منذ عدة أشهر بشكل مفاجئ.

ار الأوبرا أحمد الحجار الاحتفال بعيد الاحتفال بعيد الحب الراحل أحمد الحجار الموسيقار محمد الموجي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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