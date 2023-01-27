على الحجار نجم حفلات عيد الحب بدار الأوبر المصرية.. اعرف التفاصيل

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلًا غنائيًا في الثالث عشر من فبراير المقبل بدار الأوبرا المصرية.

يأتي الحفل في إطار الاحتفال بعيد الحب، وهو التقليد السنوي الذي باتت دار الأوبرا المصرية تقيمه كل عام.

ويشارك الحجار في حفله الموسيقار محمد الموجي، ويقدم من خلاله رحلة في عالمه الغنائي الذي يتجول بين أعماله القديمة والحديثة.

كان النجم علي الحجار ونجله أحمد علي الحجار قد أحييا حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوي، أمس الخميس، تحت شعار "ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار"، إحياءً للذكرى الأولى لرحيله.

وكان قد أحيا الفنان علي الحجار، ونجله أحمد، ليلة غنائية مؤثرة وعاطفية في ذكرى شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار الذي توفي منذ عدة أشهر بشكل مفاجئ.