زوار معرض الكتاب يلتفون حول «الأراجوز» (فيديو)

أشعلت فقرة الأراجوز مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 المقام في منطقة التجمع الخامس، حيث توافد الزائرين حول المسرح للاستمتاع بالعروض، وتفاعل معه جميع الفئات العمرية، وبدأ الأطفال في الغناء والتصفيق.

وشارك عشرات الأطفال مع العروض الترفيهية المقامة على مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبدأ الأطفال والزائرين بالتقاط الصور التذكارية مع الأراجوز والعارضين.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.