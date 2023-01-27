الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زوار معرض الكتاب يلتفون حول «الأراجوز» (فيديو)

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

أشعلت فقرة الأراجوز مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 المقام في منطقة التجمع الخامس، حيث توافد الزائرين حول المسرح للاستمتاع بالعروض، وتفاعل معه جميع الفئات العمرية، وبدأ الأطفال في الغناء والتصفيق.

وشارك عشرات الأطفال مع العروض الترفيهية المقامة على مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبدأ الأطفال والزائرين بالتقاط الصور التذكارية مع الأراجوز والعارضين.

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وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

المؤتمرات الدولية القاهرة الدولي للكتاب جميع الفئات العمرية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي ركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية رئيس مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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