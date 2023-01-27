6 قرارات لمحافظ الوادي الجديد أثناء اجتماعه مع أهالي حي 25 يناير بالخارجة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد عمار بن ياسر بحي ٢٥ يناير بالخارجة، وسط جموع المواطنين من أهالي الحي وعدد من التنفيذيين. حيث أعقب أداء الصلاة عقد لقاءٍ جماهيري لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

وجاءت أهم التوجيهات الصادرة ما يلي:

ـ فتح منفذ تابع للوحدة المحلية لبيع السلع الغذائية الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة لخدمة أهالي الحي.

ـ تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لدراسة إمكانية إضافة غرفة إضافية للوحدات السكنية.

ـ إقامة دار مناسبات بالحي بالمساهمة بين المحافظة والأهالي وسحب المحال التجارية غير المستغلة وإعادة توزيعها.

ـ تخصيص حصة من إسطوانات البوتجاز للجمعية التابعة للحي على أن تباع الأسطوانات بالأسعار المقررة.

ـ تكليف الوحدة المحلية بردم الحفر الناتجة عن أعمال إصلاح وصيانة خطوط المياه وتهذيب الأشجار بما يسهل عمل كاميرات المراقبة بالحي من رصد أي مخالفات.

ـ سرعة تسليم الوحدات السكنية التابعة لمشروع درة الوادي للمستفيدين.