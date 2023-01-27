الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أغانى الست تتجلى على أغلفة كتب دار أوراق للنشر والتوزيع

ام كلثوم
ام كلثوم

في فكرة جديدة ومبتكرة جاءت من جناح دار أوراق للنشر والتوزيع، والذي قرر عمل أغلفة لبعض الكتيبات على شكل مراسيل وجوابات تحمل بعض كلمات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

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وقدمت الدار عددا من الكتب تم تغليفها بأوراق قديمة مدون عليها بعض كلمات أغاني أم كلثوم، وغيرها من الأغاني التي تحمل معاني قريبة من أفكار الكتب التي تم تغليفها بها، الأمر الذي لاقى إعجاب العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

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ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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التجمع الخامس الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي الخامس الراحل صلاح جاهين الط

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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