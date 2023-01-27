رئيس بيت الحكمة للثقافة: لدينا 1000 كتاب مترجم إلى العربية خلال معرض القاهرة

قال رئيس بيت الحكمة للثقافة الدكتور أحمد السعيد، إن الصين تشارك في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال «بيت الحكمة» عبر توكيلات من دور نشر صينية عديدة، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مشاركة حضورية من ضيوف صينيين من كتاب وأدباء، حيث إن السماح بالسفر من الصين لن يكون متاحًا قبل 6 فبراير المقبل بسبب قيود جائحة "كورونا".

وأوضح السعيد، في تصريحٍ صحفي، أن مشاركة "بيت الحكمة" في معرض القاهرة للكتاب يأتي من خلال 72 عنوانًا جديدًا، موزعًا ما بين أدب صيني وثقافة وعلم اجتماع وسياسة، بالإضافة إلى كتب لدور النشر الناشئة، و20 كتابًا لتعليم اللغة الصينية ضمن المناهج التعليمية المعتمدة.

وأضاف "أن بيت الحكمة يشارك من خلال جناحين في المعرض، الأول جناح الطفل الذي يعرض كتبًا صينية مترجمة للأطفال، والثاني الجناح الرئيس، وإجمالًا لدينا ألف عنوان مترجم من اللغة الصينية إلى اللغة العربية من خلال التعاون بين بيت الحكمة ودور النشر الصينية، لما يقرب من 100 ناشر صيني".

ونوه بأنه ستكون هناك مشاركة للصين في فعاليات عديدة ضمن المعرض من خلال بيت الحكمة، مثل حفلات توقيع إصدارات كتب جديدة، فضلًا عن المشاركة في البرنامج المهني والثقافي بموضوعات عن الصين، مثل: (كيفية الحصول على دعم للترجمة بالنسبة للناشرين، إشكاليات الترجمة، كيفية الحصول على حقوق نشر من دور النشر الصينية).

وكشف رئيس بيت الحكمة للثقافة عن أن الدورة القادمة من معرض القاهرة للكتاب ستكون هناك بروتوكولات تعاون بين معرضي القاهرة وبكين، كما سيكون هناك حضور لمسئولين من الجهات الحكومية الصينية.

جدير بالذكر أن بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية بالدول العربية والصين تباعًا تأسس منذ عام 2013؛ بهدف العمل على بناء جسور تعاون ثقافي إنساني حقيقي وعادل بين الشرق والشرق، وأن تربط من خلال الثقافة ومنتجاتها ووسائلها المختلفة بين قلوب وعقول العرب وباقي دول العالم، وخاصة الصين، ويقع المقر الرئيسي لبيت الحكمة في قلب ميدان التحرير بالقاهرة، وفروع بكل من الصين والإمارات والمغرب.