الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا باردة في الصباح الباكر، دافئة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري شديد البرودة على جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 11

بنهــــا 24 12

دمنهور 23 12

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 24 12

طنطا 25 13

دمياط 24 13

بورسعيد 24 13

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 14

العريش 25 15

رفح 25 16

رأس سدر 25 14

نخل 26 07

كاترين 20 05

الطور 26 14

طابا 26 16

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 20 13

السلوم 23 12

سيوة 25 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 27 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 26 17

حلايب 26 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 25 13

الفيوم 24 12

بني سويف 25 11

المنيا 26 10

أسيوط 27 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 28 11

أسوان 29 15

الوادى الجديد 28 13

أبوسمبل 28 14

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

العظمى الصغرى

مكة 32 21

المدينة 27 14

الرياض 17 07

المنامة 19 14

أبوظبى 21 16

الدوحة 20 13

الكويت 18 08

دمشق 19 05

بيروت 21 15

عمان 20 08

القدس 19 09

غزة 23 13

بغداد 18 10

مسقط 22 18

صنعاء 23 06

الخرطوم 35 17

طرابلس 15 08

تونس 14 07

الجزائر 08 05

الرباط 14 03

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 10 01

إسطنبول 09 04

إسلام آباد 18 06

نيودلهى 22 10

جاكرتا 30 24

بكين 04 08-

كوالالمبور 29 23

طوكيو 07 01-

أثينا 14 07

روما 11 02

باريس 05 02

مدريد 08 04-

برلين 02 03-

لندن 07 03

مونتريال 06- 08-

موسكو 04- 06-

نيويورك 06 02

واشنطن 09 03

نواكشوط 30 13

أديس أبابا 25 09

إرتفاع الموج الأرصاد الجوية البحرالمتوسط الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية وجنوب سيناء الطقس غدا السبت العاصمة الإدارية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس خبراء هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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