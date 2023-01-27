الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد عملية جنين.. جلسة مغلقة فى مجلس الأمن لدراسة الحماية للشعب الفلسطينى

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، الجمعة، جلسة مغلقة لمناقشة ودراسة طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتأتى جلسة مجلس الأمن مساء اليوم عقب الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين، وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان شامل وحصار ظالم وإجراءات أحادية الجانب غير قانونية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وتواصل رياض منصور السفير الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مع الإمارات، كونها الممثل العربي في مجلس الأمن، مطالبا بأن يناقش المجلس الوضع المتفجر والعدوان الإسرائيلي في جنين، خلال جلسة مغلقة له.

وتقدمت الإمارات بهذا الطلب بشكل رسمي، نيابة عن الجانب الفلسطيني، وأيدته كل من الصين وفرنسا.

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

وأعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، واستشهد خلالها تسعة فلسطينيين.

وفي ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، أمس الخميس، قالت الرئاسة الفلسطينية إن ذلك القرار جاء في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة.

من جانبها دعت مصر إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، وذلك في أعقاب عملية الاقتحام التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم «جنين» بالضفة الغربية المحتلة.

وحذرت مصر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاعتداءات، على الأمن والاستقرار داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدةً أنها تزيد حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، وتقوض كافة الجهود لإعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطين إسرائيل مجلس الأمن جنين مخيم جنين

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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