الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

28 يناير.. قنوات «المتحدة» تعرض الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»

جريدة الدستور

تعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم 28 يناير الجاري، الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»، والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.

وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات .


ويناقش الفيلم كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحقق البطولات الرياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية، لكنه يقدم نموذجا جديدا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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