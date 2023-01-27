التشكيل الرسمي لمباراة أسوان وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش التي ستبدأ في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد أسوان في افتتاح الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى.. عمرو حسام

خط الدفاع.. محمد مصطفى ميدو – أحمد كاستيلو – محمد عطوة – علي فتحي

خط الوسط.. أحمد بلحاج – أحمد خالد – رافائيل أياجوا – عماد الكابو

خط الهجوم.. محمد ناجي جدو – محمد حمدي زكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من خالد وليد وإسلام جمال وإسلام صلاح وأحمد دحروج ومحمود فهمي وأحمد حمودي ومصطفى عبد الرسول وبلال السيد وديلسون كاموني.

كما أعلن محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى.. أحمد مسعود

خط الدفاع.. حسن مجدي – محمد فتح الله كماتشو- أحمد أيمن منصور – أحمد متعب

خط الوسط.. مصطفى الخواجة – فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد سمير

خط الهجوم.. كريط طارق – محمود وادي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد شعبان ويحيى حامد ومحمد دياب ومحمد شحاتة وفارس حاتم وعبد الرحمن أسامة وكريم حلاوة وخالد قمر وعلي الزاهدي.

ويحتل أسوان المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاثة تعادلات و7 هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والإسماعيلي والهزيمة أمام المقاولون ولم يسجل في المباريات الأربع سوى هدفا واحدا ودخل مرماه هدفان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 لتأمين موقفه في منطقة الأمان.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 3 انتصارات وستة تعادلات وست هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 7 مباريات وجمع منها 5 نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام المقاولون وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 18.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده أحمد شاهين وأحمد رشدي ومعهم على السعيد حكما رابعا ومحمد علاء حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.