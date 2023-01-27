الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عبدالهادى وحفيدته مسك فى معرض الكتاب.. «القراءة والعلام حلوين يا ولاد»

معرض الكتاب 2023
معرض الكتاب 2023

تجول «عم عبدالهادي» ممسكا بيد حفيدته في ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، مرددا «القراءة والعلام حلوين يا ولاد».

«عبدالهادي صاوي» يبلغ من العمر 73 عاما، يقيم بكفر الشيخ ومسئول عن جمعية خيرية بها طلاب ومعلمون عدة في بلدته.

يقول «عبدالهادي» خلال حواره لـ«الدستور» إنه يأتي كل عام من كفر الشيخ إلى القاهرة لزيارة معرض الكتاب، وإنه حرص هذا العام على أن تكون معه حفيدته الصغيرة «مسك».

وأضاف: «أسعى دائما إلى جلب أطفال الجمعية والمعلمين للمعرض، وأحثهم على القراءة، لأن القراءة والوعي والتثقيف هم سلاح الإنسان».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع».

المعرض كفر الشيخ القاهرة معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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