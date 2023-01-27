الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عوض تاج الدين: وفيات كورونا فى مصر «تقترب من الصفر».. لا يوجد ما يدعو للقلق

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا شهدت تذبذبًا بعض الشيء خلال العدة أشهر الأخيرة، ما بين الانخفاض والارتفاع، لافتًا إلى أن إصابات كورونا الموجودة حاليًا ما بين متوسطة وخفيفة، ونتيجة لذلك فإن أعداد الإصابات التي تدخل المستشفيات أو التي تحتاج إلى عناية مركزة قليلة جدًا، وأعداد الوفيات تقترب من الصفر وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق.

مصر تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من دخول أي حالات جديدة

وأوضح الدكتورعوض تاج الدين أنه بالرغم من هذا فإن مصر تتخذ كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من دخول أي حالات جديدة مصابة إليها ليس فقط على مستوى وباء كورونا ولكن بالنسبة لأي أمراض وبائية أخرى، كما أنها تتخذ نفس إجراءات المتابعة والمراقبة على المستوى المحلي.

فيروس كورونا ما زال يعد وباءً عالميًا بمعنى أن العالم لم يعلن انتهاء وباء كورونا

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن جميع لقاحات كورونا متوفرة وأنها ما زالت خط الدفاع الأهم ضد ظهور أصناف متحورة من الفيروس، ناصحًا بتلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح خاصة كبار السن أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة من ضغط وسكر. 

وأشار إلى أن فيروس كورونا ما زال يعد وباءً عالميًا بمعنى أن العالم لم يعلن انتهاء وباء كورونا، وهناك بعض الدول تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا في أعداد الاصابات ولكن حدة المرض انخفضت كثيرًا عن السنوات السابقة بالرغم من وجود المتحورات.

وأضاف أنه في الشتاء نشهد أيضًا نشاط فيروسات تنفسية أخرى مثل الإنفلونزا الموسمية والتنفسي المخلوي، ناصحًا باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من تلك الفيروسات.

إصابات بفيروس كورونا أعداد إصابات كورونا في مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية الاستعدادات والإجراءات الدكتور محمد عوض تاج الدين الجرعة التنشيطية الوقائية والاحترازية حالات جديدة فيروس كورونا في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

عوض تاج الدين: وفيات كورونا فى مصر «تقترب من الصفر».. لا يوجد ما يدعو للقلق

بعد نفي المشيخة صلتها بها.. قناة صوت الأزهر تبث عبر «يوتلسات» من الخارج

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

ضبط عصابة خطف الموبايلات عن طريق التوك توك في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

ندوة «مصر في عالم مضطرب»

توافد المواطنين على معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير فى ثانى أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين