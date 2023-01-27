عوض تاج الدين: وفيات كورونا فى مصر «تقترب من الصفر».. لا يوجد ما يدعو للقلق

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الحالة الوبائية لفيروس كورونا شهدت تذبذبًا بعض الشيء خلال العدة أشهر الأخيرة، ما بين الانخفاض والارتفاع، لافتًا إلى أن إصابات كورونا الموجودة حاليًا ما بين متوسطة وخفيفة، ونتيجة لذلك فإن أعداد الإصابات التي تدخل المستشفيات أو التي تحتاج إلى عناية مركزة قليلة جدًا، وأعداد الوفيات تقترب من الصفر وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق.

مصر تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من دخول أي حالات جديدة

وأوضح الدكتورعوض تاج الدين أنه بالرغم من هذا فإن مصر تتخذ كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من دخول أي حالات جديدة مصابة إليها ليس فقط على مستوى وباء كورونا ولكن بالنسبة لأي أمراض وبائية أخرى، كما أنها تتخذ نفس إجراءات المتابعة والمراقبة على المستوى المحلي.

فيروس كورونا ما زال يعد وباءً عالميًا بمعنى أن العالم لم يعلن انتهاء وباء كورونا

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن جميع لقاحات كورونا متوفرة وأنها ما زالت خط الدفاع الأهم ضد ظهور أصناف متحورة من الفيروس، ناصحًا بتلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح خاصة كبار السن أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة من ضغط وسكر.

وأشار إلى أن فيروس كورونا ما زال يعد وباءً عالميًا بمعنى أن العالم لم يعلن انتهاء وباء كورونا، وهناك بعض الدول تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا في أعداد الاصابات ولكن حدة المرض انخفضت كثيرًا عن السنوات السابقة بالرغم من وجود المتحورات.

وأضاف أنه في الشتاء نشهد أيضًا نشاط فيروسات تنفسية أخرى مثل الإنفلونزا الموسمية والتنفسي المخلوي، ناصحًا باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من تلك الفيروسات.