الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ضعها في المكان المناسب ..الطرق الصحيحة لاستخدام سماعة الرأس في الهاتف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبح استخدام سماعات الهاتف شائعًا جدًا الآن، إذ يمكنها تحرير أيدي الناس والمساعدة في تحسين كفاءة العمل.

سماعات الرأس تلك التي توضع فوق الأذن هي الأكثر تقليدية، كما أنها الأكثر راحة، حيث أنها لا تضغط على القناة السمعية، وبحسب موقع wikihow، سنوضح لك كيفية الاستخدام الصحيح لسماعة الرأس.

وصل سماعات الرأس بجهاز الصوت الخاص بك

 يحتوي جهازك سواء كان جهاز iPod أو كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي، على إدخال صوتي يجب أن يتلاءم مع مقبس سماعة الرأس تمامًا، ويحتوي مشغل mp3على مدخل واحد فقط ، وبالنسبة لجهاز كمبيوتر محمول أو جهاز أكبر، قد تحتاج إلى التحقق من الخلف للعثور على إدخال الصوت الصحيح.

يجب أن يدخل مقبس سماعة الرأس في مكان الإدخال دون الاضطرار إلى الضغط عليه، فلإذا لم يكن جهازك مناسبًا، فقد تكون سماعات الرأس غير متوافقة مع الجهاز.

إذا كانت لديك سماعات رأس لاسلكية، فاستخدم اتصال Bluetooth الخاص بجهازك لربط سماعات الرأس بها.

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ضع سماعات الرأس فوق رأسك

لابد أن تكون سماعة الرأس مناسبة وموضوعة بإحكام أعلى رأسك، ويمكن ضبط سماعة الرأس بما يناسب حجم رأسك، لأن معظم نطاقات سماعات الرأس قابلة للتعديل، من خلال شد الحزام لمعرفة ما إذا كان سيصبح أصغر أم أكبر، ثم اضبطه حسب الحاجة.

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ضع أكواب الأذن مباشرة فوق أذنيك. 

اضبطهما قليلاً بحيث تغطي الأكواب أذنيك بشكل مريح، حيث سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن، والتي تحتوي على وسائد كبيرة مثل أكواب الأذن، تخلق تأثير ختم طفيف على كل أذن، ما يلغي الضوضاء أثناء الاستخدام، وسماعات الرأس الموجودة على الأذن أصغر حجمًا، وعادة ما تكون الأكواب حول حجم أذنك، وسوف تتناسب مباشرة مع فتحة الأذن.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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