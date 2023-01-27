مازن يتجول بمعرض الكتاب على «كرسي متحرك»: أشكر الرئيس على اهتمامه بنا

زار مازن عمرو مصطفى، من ذوي القدرات الخاصة، طالب بالصف الأول الثانوي، معرض القاهرة للكتاب لأول مرة في حياته، ويقول إنه تجول معرض الكتاب بالكرسي المتحرك، شاكرا إدارة المعرض على اهتمامها بالزوار والتنظيم واهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة في الفترات الأخيرة.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه يسعى لتنمية مواهبه بالقراءة، وقد قرأ أكثر من كتاب مثل "كن قويا" و"استراحة نفسية" وغيرها من الكتب التي تهتم بعلم النفس.

وتابع أنه جاء من الزقازيق إلى القاهرة لزيارة معرض الكتابه، وسهلت عليه الطرق الجديدة هذا الأمر ولم يشعر بمشقة الطريق.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .