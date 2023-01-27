«عالم أديب نوبل».. جناح ديوان للنشر يحتفي بأعمال نجيب محفوظ (فيديو)

احتفى جناح شركة ديوان الشرق لإدارة المكتبات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤ المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحصول الشركة على حقوق نشر روايات الكاتب الكبير نجيب محفوظ، أديب توبل، وصممت الجناح على هيئة عالم محفوظ يحمل كل ما يخصه الكاتب، وصممت جدرايات تحمل لوحاته وعمدان تحمل تواريخ إنجازاته على مدار حياته.

يقول أحمد الكرملاوي، روائي ومدير شركة نشر ديوان، إنهم خلال الفترة الماضية تمكنوا من الحصول على حقوق نشر روايات نجيب محفوظ، لافتا إلى أنهم قرروا عمل مشروع ثقافي متكامل يتم تقديم كافة المبدعين من خلاله، وهناك تقديم لمجموعة كاملة عن محفوظ من روايات وأجندات ولوحات وليست كتيبات فقط.

وتابع الكرملاوي أن هناك إقبال كبير من مختلف الفئات من جمهور المعرض خاصة الشباب والذين توافدوا بشكل كبير على روايات محفوظ، مؤكدا على أن تم تصميم الجناح على شكل عالم متكامل لكافة أعمال الكاتب لكي يشعر الزائر بأنه دخل عالم مخصص بنجيب محفوظ.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.