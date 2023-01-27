بعد وجودها ضمن قائمة أفضل 200 مطرب.. كيف كانت معركة ماريا كاري مع الاضطراب؟

نشرت مجلة رولينج ستون، قائمة بأفضل 200 مطرب على مر العصور، وتضمنت هذه القائمة المطربة ماريا كاري، التي سنتحدث عنها اليوم ونكشف معاناتها مع مرض الاضطراب ثنائي القطب

بحسب موقع people حكت ماريا كاري لأول مرة عن معركتها مع الاضطراب ثنائي القطب، أنه على الرغم من تشخيصها لأول مرة في عام 2001 (عندما تم نقلها إلى المستشفى بسبب انهيار جسدي وعقلي)، ولكنها لم ترغب في تصديق ذلك، وذلك كما أوضح المغني وكاتب الأغاني النجم جيس كاجل رئيس تحرير مجلة PEOPLE.

طلبت كاري العلاج مؤخرًا بعد "أصعب عامين مررت بها"، لتعيش فيهما سنوات من الاضطرابات المهنية، وتقول: "حتى وقت قريب قبل العلاج كنت أعيش في حالة إنكار وعزلة وفي خوف دائم من أن يفضحني أحد"، فكان حمل هذا المرض ثقيل للغاية على كاهلي، لذلك قررت العلاج ووضعت أشخاصًا إيجابيين حولي وعدت إلى فعل ما أحبه من كتابة الأغاني وتأليف الموسيقى.

ماريا كاري تكشف ما يجب معرفته عن اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني

ماريا واحدة من أنجح المطربين على الإطلاق ، لها 18 أغنية رقم 1 ومبيعاتها كانت أكثر من 200 مليون تسجيل، فقضت كاري العديد من سنواتها في دائرة الضوء، ولكنها كانت تعاني في صمت.

مازالت ماريا في العلاج وتتناول أدوية للاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني، والذي يتضمن فترات من الاكتئاب وكذلك الهوس الخفيف الذي يسبب التهيج والأرق وفرط النشاط، وتقول في ذلك: “أنا في الواقع أتناول دواء يبدو أنه جيد جدًا، إنه لا يجعلني أشعر بالتعب الشديد أو الكسل أو أي شيء من هذا القبيل، حيث العثور على التوازن المناسب هو الأهم”.

كانت كاري سريعة الانفعال وفي خوف دائم من خذلان الناس، ونوبات اكتئابها تميزت بانخفاض شديد في الطاقة، فكانت تشعر بالوحدة والحزن الشديد، حتى أنها تشعر بالذنب لأنها لم أفعل ما أحتاج أن أفعله في مسيرتي.

سبب إخفاء ماريا كاري للاضطراب ثنائي القطب لسنوات

تقول كاري، إنني أشعر بالراحة عند مناقشتي أني أعاني من اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني، وآمل أن أتمكن من الوصول إلى مكان يتم فيه رفع وصمة العار عن الأشخاص الذين يمرون بأي شيء بمفردهم، حيث إنه بسبب الشعور بالعار يمكن أن يكون منعزلاً بشكل لا يصدق.

معجبو ماريا كاري يدعمونها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن معركة الاضطراب الثنائي القطب.