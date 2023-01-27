الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل إلى أذربيجان فى زيارة رسمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم (الجمعة)، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عددًا من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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