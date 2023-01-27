اتفاق بين جنوب إفريقيا والهند لنقل 100 فهد إلى نيودلهى

أعلنت جنوب إفريقيا، الخميس، عن توصّلها إلى اتفاق مع الهند لنقل أكثر من 100 فهد إليها، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إليها.

وأكدت وزارة البيئة في جنوب إفريقيا أن المجموعة الأولى المؤلفة من 12 فهداً ستُنقل جواً إلى الهند خلال الشهر المقبل، لتنضم إلى ثمانية فهود أخرى أُحضرت إلى البلاد من ناميبيا في سبتمبر الفائت.

- تفاصيل الخطة

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنّ "الخطة تتمثل في نقل 12 فهداً سنوياً، على مدى السنوات الثماني إلى العشر المقبلة"، للمساعدة في استمرار "مجموعة سليمة من الفهود تعيش بأمان هناك".

وكانت الهند تضم سابقاً فهوداً آسيوية، وهو نوع فرعي أُعلن انقراضه عام 1952 لفقدان موائله ولأنّ الصيادين كانوا يستهدفونه للحصول على جلده المرقط.

وتزايدت الجهود المبذولة لإعادة إدخال الفهد، أسرع حيوان بري في العالم، إلى الهند عام 2020 عقب موافقة المحكمة العليا الهندية على استيراد فهود إفريقية، وهو نوع فرعي مختلف، "إلى مكان اختير بدقة" وعلى أساس تجريبي.

وكانت المفاوضات مع جنوب إفريقيا طويلة، وأشارت بدايةً إلى إدخال مجموعة أولى من الفهود في أغسطس الفائت، وجرى عزل هذه الحيوانات حتى يتم نقلها.

وأشار أدريان تورديف، وهو طبيب بيطري متخصص في الحياة البرية لدى جامعة بريتوريا وأحد المشاركين في المشروع، إلى أنّ "الفهود لا تزال بصحة جيدة".

وأوضحت السلطات أنّ العملية السابقة لنقل فهود من ناميبيا إلى الهند هي أول عملية نقل فهود من قارة إلى أخرى.

وأُطلقت الفهود في متنزه كونو الوطني الواقع على بعد 320 كيلومتراً جنوب نيودلهي، والمعروف باحتوائه على فرائس ومراعٍ وفيرة.