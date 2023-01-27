«الشارقة للكتاب»: معرض القاهرة مهرجان ثقافي يحتفي بالفكر ورواده

أكد مسؤول البرامج الثقافية والمهنية في هيئة الشارقة للكتاب، زاهر السوسي، أن معرض القاهرة الدولي ليس معرضًا للكتاب فحسب، بل هو مهرجان ثقافي يحتفي بالفكر ورواده، ويكتسب أهميته من قدرته على إتاحة حالة من الزخم الإبداعي على مدار عقود مضت، نجح خلالها في فرض وجوده على خريطة الثقافة العربية بشكل كبير.

وقال السوسي، في تصريحٍ صحفي خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، إن الثقافة تمثل ركنًا أصيلًا في العلاقة الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات، وتعكس عمق ما يجمعهما من قيم مشتركة.

ونوه بأن التعاون الثقافي بين مصر والإمارات مستمر طوال العام من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، والمشاركات المتميزة في الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية التي تنفذ في البلدين.

وأوضح أن هناك عددًا من البرامج الجديدة التي قدمها معرض الكتاب هذا العام من مؤتمرات وندوات واجتماعات واستقطاب عدد كبير من المثقفين من جميع دول العالم.

وأشاد بتنظيم المعرض هذا العام وتطوره تطويرًا كليًا وبحرص جميع المشاركين والناشرين على التواجد بالقاهرة، لافتًا إلى أن معرض القاهرة هو الوحيد الذي يبني أجنحة لجميع الناشرين مما زاده جمالًا.

وأشار إلى إنه بتوجيهات من حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وحرصه على أن الشارقة تكون متواجدة في المحافل الدولية والعربية وأي محفل ثقافي موجود في العالم لأنها تعتبر الإمارة الأولى في الثقافة، فإننا نشارك بجناح الشارقة لتعريف الجمهور بها والأنشطة التي تقام كأنشطة ثقافية ومعارض ومهرجانات.

وأوضح أن لدينا مشروع منحة الترجمة وهو من أحد المشاريع لدعم ترجمة الكتب العربية إلى اللغات الأخرى لتعزيز الثقافة العربية ونشرها في العالم الغربي، مشيرًا إلى أن الترجمة تلعب دورًا فاعلًا في التعريف بالثقافات حول العالم وتقرب القراء.

يذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تعقد في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة.