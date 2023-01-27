الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: تيسيرات استقدام سيارة من الخارج تنتهى فى مارس المقبل

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس حازم عمر رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وبشأن قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أكد النائب اللواء مجد الدين بركات أهمية هذا قانون، متسائلا عن مردوده لدى المصريين بالخارج؟، وبدورها استعرضت السيدة وزيرة الهجرة القانون موضحة المميزات التي سيحصل عليها المصري بالخارج من خلاله، وأشارت السفيرة سها جندى إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج تنتهي في مارس المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج سيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات، بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر. 

- التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية

 وأشارت إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كل التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع، وتقسيم السيارات إلى 3 فئات، بحسب إمكانياتها، بجانب منح تخفيضات  تصل إلى 30%، بجانب جهود سيادتها لنقل كافة آراء المصريين بالخارج حول مواد اللائحة التنفيذية، والسعي لإيجاد مزيد من التسهيلات التي تسهم في استفادة أكبر عدد من المصريين بالخارج من هذا القانون، الذي طال انتظاره على مدار عقود.

من ناحيته، أشاد السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، بجهود وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين وزارة الخارجية ووزارة الهجرة لخدمة المصري بالخارج.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت النواب بالتقدم بمقترح لتعديل قانون السيارات لينص على استيراد السيارة خلال 5 سنوات بدلا من سنة تلبية لرغبة الكثير من المصريين بالخارج ضمن التيسيرات التي توفرها الدولة لهم في إطار القانون.

وأكدت وزيرة الهجرة أننا لن نألو جهدا في خدمة أبنائنا بالخارج، مشيرة إلى أنه يتم العمل على مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، موضحة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في تطبيق إلكتروني واحد، للتيسير على المصريين بالخارج في الوصول إليها.

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج المصريين بالخارج استيراد السيارات سيارات للمصريين بالخارج تيسيرات استقدام سيارة من الخارج وديعة بالدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم العام لرفع التذكرة

وزير الهجرة: الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج من أولويات عمل الوزارة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مطروح تستقبل وزير التنمية المحلية غدا

مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بانقلاب ملاكى فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

إقبال كبير فى ثانى أيام معرض الكتاب

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين