منسق «وعى» بالهلال الأحمر: نتواجد طوال أيام معرض الكتاب عبر أنشطة تعليمية ترفيهية

يشارك برنامج "وعي" بالهلال الأحمر، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، من خلال إقامة أنشطة تعليمية ترفيهية لزوار المعرض لتعريفهم بأهداف البرنامج.

وقالت تسنيم طارق، منسق برنامج "وعي" بالهلال الأحمر: "إن البرنامج يتكون من 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث لبرنامج التربية الأسرية الإيجابية والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية".

وأكدت أن البرنامج يهدف أيضا إلى حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة، والإدمان والهجرة غير الشرعية، موضحة أن البرنامج يتواجد خلال كل أيام المعرض بالتعاون مع سبع جمعيات شريكة.

وأضافت أن البرنامج يغطي جميع محافظات الجمهورية، حيث يقوم برصد القضية التي يعاني منها كل مجتمع صغير داخل أى محافظة، والتدخل لمحاولة حلها ونشر الوعي بها عبر عقد الندوات وحملات "طرق الأبواب"، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية العمل والتربية الإيجابية دون عنف، منوهة ببعض شعارات البرنامج في هذا الإطار مثل "نربي بأمانة من غير إهانة".

فى السياق، شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، إقبالًا كبيرا من الزوار الذين تفاعلوا مع الأنشطة التفاعلية والبرامج المقدمة بالجناح.

وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناحًا تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" من خلال استعراض أفلام قصيرة وفيديوجرافات توعوية ومواد مطبوعة عن القضايا التنموية التي تعمل عليها الوزارة.