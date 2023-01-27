أسوأ مراكز محمد صلاح.. ميسي أفضل لاعب في العالم 2022 بتصنيف «جارديان»

كشفت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، اليوم الجمعة، عن قائمتها النهائية لأفضل 100 لاعب في العالم خلال عام 2022.

وتنشر صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، كل عام، بدءًا من سنة 2017، قائمة بأفضل 100 لاعب خلال ذلك العام، بناءً على تصويت عدد من كبار الصحفيين، ولاعبين ومدربين سابقين وحاليين، والبالغ من عددهم 206 شخصًا

وتكشف صحيفة “ذا جارديان” تباعًا عن ترتيب اللاعبين بدءًا من المركز الـ100 وصولًا للمركز الأول والذي يتم منحه لأفضل لاعب في العالم.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، على أكبر عدد من الأصوات كأفضل لاعب في العالم لعام 2022 من صحيفة “ذا جارديان”.

وفاز ميسي بالمركز الأول، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخهم، والأولى منذ 1986، حيث وضعه 165 شخصًا في المركز الأول.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي زميل ميسي في باريس سان جيرمان، في المركز الثاني، ثم مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الثالث.

وتواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول وقائد منتخب مصر في المركز العاشر، وهو المركز الأسوأ له في قائمة “ذا جارديان” منذ بدء نشرها عام 2017، حيث ذكرت الصحيفة أن “مو” رغم براعته، إلا أنه مر بخيبات أمل كبيرة بما فيها خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية والمباراة الفاصلة للتأهل لكأس العالم بركلات الترجيح أمام السنغال، إضافة للهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتراجع مركزه من الثالث في القائمة الماضية، للعاشر في 2022.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، المركز الـ 51 في القائمة.

وجاء ترتيب المراكز العشرة الأولى كالآتي:

1-- ليونيل ميسي (الأرجنتين - باريس سان جيرمان)

2-- كيليان مبابي ( فرنسا - باريس سان جيرمان)

3-- كريم بنزيما ( فرنسا - ريال مدريد)

4-- إيرلينج هالاند (النرويج - مانشستر سيتي)

5- لوكا مودريتش ( كرواتيا - ريال مدريد)

6-- كيفن دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)

7-- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا - برشلونة)

8-- فينيسيوس جونيور (البرازيل - ريال مدريد)

9-- تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)

10-- محمد صلاح ( مصر - ليفربول)