«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم العام لرفع التذكرة

حررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مذكرة ضد مسؤولي شاطئ جليم العام، للعرض على محافظ الإسكندرية، وذلك لرفع قيمة تذكرة دخول الشاطئ 4 أضعاف عليهم من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وهو ما يعد استغلالا للمواطنين.

وأشار بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، أنه ورد شكاوى من المواطنين للإدارة أمس، باستغلال مسؤولي شاطئ جليم لهم والمغالاة في سعر تذكرة دخول الشاطئ وتحصيل قيمة تذكرة دخول شاطىء جليم العام 20 جنيها للفرد بدلا من 5 جنيهات للتذكرة.

وأمر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على الفور بالمرور على الشاطئ والتحقق من صحة الشكوى، وتبين بالفعل صحتها بل وتكرارها مع بعض الرواد الآخرين على الشاطئ، وتم تحرير مذكرة للعرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشاطئ.

وأكد «رشاد» على دور الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من فرض السيطرة والانضباط على كافة الشواطئ والتصدى لأي استغلال أو ابتزاز أو فرض أي إكراميات على المواطنين، خلال فصل الصيف والشتاء نهارًا وليلًا.

ووجه الشكر للمواطنين على إيجابيتهم وتعاونهم مع الإدارة بالإبلاغ الفورى عن أي تجاوزات، والتواصل بالإدارة من خلال الأرقام الموجودة على بوابات جميع الشواطئ، أو رسائل الصفحة الرسمية، مؤكدًا أن مفتشي الإدارة ستتواجد فى دقائق لاتخاذ اللازم فورا، وأن القضاء على آفة فرض الإكراميات واستغلال رواد الشواطئ لن تكتمل إلا بتعاون المواطنين معا.

وأوضح أن هدفنا أن تكون الشواطئ للاستجمام والترفيه عن النفس فقط، ولن تكون مجالا للابتزاز ومضايقة الجمهور.

كما دعت مصايف الإسكندرية المواطنين للاستمتاع بالشواطئ خلال «الويك إند»، حيث تتميز الأجواء بالاستقرار، مما يشجع أهالي الإسكندرية ومحبيها بالتوجه للشواطئ المختلفة لقضاء وقت ممتع.