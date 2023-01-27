الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم العام لرفع التذكرة

شاطئ جليم العام
شاطئ جليم العام

حررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مذكرة ضد مسؤولي شاطئ جليم العام، للعرض على محافظ الإسكندرية، وذلك لرفع قيمة تذكرة دخول الشاطئ 4 أضعاف عليهم من 5 جنيهات إلى 20 جنيها، وهو ما يعد استغلالا للمواطنين.

وأشار بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، أنه ورد شكاوى من المواطنين للإدارة أمس، باستغلال مسؤولي شاطئ جليم لهم والمغالاة في سعر تذكرة دخول الشاطئ وتحصيل قيمة تذكرة دخول شاطىء جليم العام 20 جنيها للفرد بدلا من 5 جنيهات للتذكرة.

وأمر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على الفور بالمرور على الشاطئ والتحقق من صحة الشكوى، وتبين بالفعل صحتها بل وتكرارها مع بعض الرواد الآخرين على الشاطئ، وتم تحرير مذكرة للعرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشاطئ.

وأكد «رشاد» على دور الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من فرض السيطرة والانضباط على كافة الشواطئ والتصدى لأي استغلال أو ابتزاز أو فرض أي إكراميات على المواطنين، خلال فصل الصيف والشتاء نهارًا وليلًا.

ووجه الشكر للمواطنين على إيجابيتهم وتعاونهم مع الإدارة بالإبلاغ الفورى عن أي تجاوزات، والتواصل بالإدارة من خلال الأرقام الموجودة على بوابات جميع الشواطئ، أو رسائل الصفحة الرسمية، مؤكدًا أن مفتشي الإدارة ستتواجد فى دقائق لاتخاذ اللازم فورا، وأن القضاء على آفة فرض الإكراميات واستغلال رواد الشواطئ لن تكتمل إلا بتعاون المواطنين معا.

وأوضح أن هدفنا أن تكون الشواطئ للاستجمام والترفيه عن النفس فقط، ولن تكون مجالا للابتزاز ومضايقة الجمهور. 

كما دعت مصايف الإسكندرية المواطنين للاستمتاع بالشواطئ خلال «الويك إند»، حيث تتميز الأجواء بالاستقرار، مما يشجع أهالي الإسكندرية ومحبيها بالتوجه للشواطئ المختلفة لقضاء وقت ممتع.

FB_IMG_1674811422388
FB_IMG_1674811422388
الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية شاطئ جليم العام تذكرة دخول الشاطئ القضاء على الاكراميات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

«مصايف الإسكندرية» تحرر مذكرة ضد شاطئ جليم العام لرفع التذكرة

وزير الهجرة: الإعداد لقاعدة بيانات المصريين بالخارج من أولويات عمل الوزارة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مطروح تستقبل وزير التنمية المحلية غدا

مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة بانقلاب ملاكى فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

إقبال كبير فى ثانى أيام معرض الكتاب

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين