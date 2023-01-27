الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطروح تستقبل وزير التنمية المحلية غدا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يزور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، محافظة مطروح، غدا السبت، وذلك لتفقد المعظمة الألمانية والمقبرة الإيطالية والمنطقة المحيطة بها، وأيضا لتفقد توسعة مطار العلمين الدولي، والمرور على قرية زاوية العوام بمركز ومدينة الضبعة، وتفقد الوحدة القروية والمركز التكنولوجي بها (أحدى قرى حياة كريمة بالمرحلة الأولى).

كما سيتفقد وزير التنمية المحلية امتداد توسعة الطريق الساحلي من مدينة الضبعة حتى مدينة مرسى مطروح، أثناء التحرك لمدينة مرسى مطروح والمرور على محطة تحلية المياه الرميلة ٤ الجاري إنشاؤها، والمرور على المعرض اللوجيستي للسلع الغذائية والخضروات والفاكهة.

وفي نهاية زيارته سيتم عقد لقاء مع الأجهزة التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، ورئيس مجلس العمد والمشايخ، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى تفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الملحق بديوان عام المحافظة.

الأجهزة التنفيذية الطريق الساحلي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المركز التكنولوجي محافظة مطروح محطة تحلية مدينه مرسي مطروح

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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