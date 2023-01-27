13 مليون جنيه لتطوير آليات رصد ومقاومة الفيروسات بـ«القومي للبحوث»

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات ورئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز نجح في الحصول على تمويل بقيمة 13 مليون جنيه ضمن النداء الخاص بمبادرة تطوير معامل ومراكز التميز الناجحة الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف الدكتور محمد أحمد علي، في تصريحٍ صحفي، أن المركز يبدأ حاليًا في تنفيذ الخطة البحثية التي أعدها لتطوير آليات رصد جميع الفيروسات قبل انتشارها والعمل على مقاومتها.

وأوضح أنه جارِ حاليًا شراء الأجهزة والمستلزمات الحديثة للبدء في تنفيذ تلك الخطة المطورة، مؤكدًا أن علماء المركز يتابعون عن كثب أي مستجدات بشأن الفيروسات عامة، حيث يمتلك كل أدوات التشخيص المعملي الخاصة بالتعرف على تلك الفيروسات.

رصد سلالات فيروس كورونا وجدري القرود

وأكد أن مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث يقوم حاليًا برصد جميع سلالات فيروس كورونا وجدري القرود والمخلوي التنفسي وأية فيروسات يمكن أن تتواجد في مصر إلى جانب فيروس انفلونزا الطيور الذي نجح علماء المركز في التوصل للقاح له مصري 100٪ منذ عام 2009.

إنتاج لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»

وأوضح رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات أن المركز يمتلك تكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا بما فيها فيروس كورونا، وتلك التقنية تعد الأساس الذي يقوم عليه عزل الفيروسات لإنتاج لقاحات مضادة لها، وهو ما تحقق بنجاح في إنتاج المركز لقاح كورونا المصري ( كوفي فاكس).

ولفت إلى أن علماء الفريق البحثي للقاح (كوفي فاكس) وضعوا أول تركيب وراثي للفيروس في مصر في مايو 2020 بعد بدء ظهور فيروس كورونا وبدأت التجارب السريرية في ديسمبر 2021.