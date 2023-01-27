الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يناقش توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بالمراكز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاعها والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمباني الملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وذلك في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز مدير الشؤون الدينية بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الإجراءات التي تم اتخاذها لعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي صدر لها قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بترميم بعض الكنائس، وإعادة بنائها واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التقنين بعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية و تراخيص الكنائس.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية موجهًا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

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إجراءات التقنين اشتراطات الحماية المدنية الإجراءات التنفيذية التخطيط العمراني الحفاظ على أرواح المواطنين الحماية المدني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكنائس والمباني الخدمية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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